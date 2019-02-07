القبض على شاب اغتصب طفلة وقتلها شنقاً بأمدرمان….

شهاب محمد - الخرطوم - طفلة

الخليج 365:

أوقفت الشرطة صبياً (15 عاماً) بتهمتي اغتصاب طفلة (11 عاماً) وقتلها شنقاً داخل منزل أسرتها غرب أم درمان .

وشرعت محكمة حماية الأسرة والطفل بأم درمان أمس (الأربعاء) في محاكمة المتهم إلى جانب والدته وشقيقته بتهمة التستر .

وحسب المصادر فإن أسرة الضحية كانت قد عثرت عليها مشنوقة داخل غرفة بواسطة (طرحة)، وأخطرت الشرطة التي أحالت جثتها للمشرحة وكشف الطبيب عن تعرضها لاعتداء جنسي، وأشارت أصابع الاتهام إلى أبن جيرانهم نسبة لمرافقته لها قبل الحادثة بلحظات .

وأضاف المصدر أن الشرطة ألقت عليه القبض عقب أخفاء دام لأربعة أيام وأقر خلال التحقيق بأنه اعتدى عليها جنسياً، بيد أنها طلبت منه ربطها بالطرحة على السقف موضحاً أنه أزاح (تربيزة) كانت تعتليها وفر هارباً .

وقال المصدر وبحسب صحيفة السوداني، أن والدته وشقيقته عملتا على تهريبه فأوقفتهما الشرطة بتهمة التستر .