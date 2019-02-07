مقتل مقيم سوداني بالسعودية لهذا السبب….

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
تحقق الجهات الأمنية بمحافظة عفيف في ملابسات قضية قتل، ذهب ضحيتها شابٌّ من الجنسية السودانية، يوم الاثنين، بعد أن تلقى طعنة من آلة حادة، سددها له أحد أبناء جلدته لخلاف لحظي وقع بينهم.
وقالت مصادر لـ”سبق” إنه وفق المعلومات الأولية فقد وقعت الجريمة نتيجة خلاف ومشادة كلامية، وقعت بين الاثنين في جلسة داخل أحد الأحياء السكنية، انتهت بطعنة غائرة، أودت بحياة أحدهما.
وقد سلم المتهم نفسه لقسم الشرطة بعد الحادثة، التي بدورها تحفظت عليه، وفتحت تحقيقًا جنائيًّا لكشف ملابسات القضية.
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