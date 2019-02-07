هذا هو.. بقلم عبد اللطيف البوني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(1)

جاء في صحف الخرطوم الصادرة يوم الثلاثاء الأول من أمس، أن عدد الشركات الحكومية التي ورّدت أرباحها لخزانة الدولة ثلاثٌ وعشرون من ثلاثمائة شركة. بعبارة أخرى هناك مائتان وسبعٌ وعشرون شركة حكومية لم تورد أرباحها لخزانة الدولة. هذه واحدة، أما الثانية: صرح السيد وزير النفط بأن الذهب السوداني الذي تم تصديره العام الماضي فوق التسعين طناً (لقد ذكر الرقم بالتحديد)، بينما الذي عاد للخزانة ثمن اثنين وعشرين طناً فقط، أما الباقي فقد خرج مُهرَّباً، أما ثالثة الأثافي فهي أن هناك شركات حكومية تضارب في المحاصيل السودانية فترفع أسعارها فيتوقف القطاع الخاص عن الشراء ثم تقوم تلك الشركات بتصدير تلك المحاصيل ببيعها برماد الدولار، ثم تشتري بتلك الدولارات مستلزمات تبيعها للحكومة بأقصى ثمن ممكن، وقد يصل دولارها المائة جنيه (شوفوا الضرر المزدوج دا)، فهل يحق لنا بعد ذلك أن نسأل: من الذي يقوم بتدمير الاقتصاد السوداني تدميرا منظما؟

(2)

في تقديري أن المشكلة التي نحن فيها ليست في توجهاتنا الاقتصادية: رأسمالية كانت أم اشتراكية أم هجيناً، فطريق التطور الرأسمالي معروف، وهو أن ترفع الدولة يدها عن جميع الأنشطة الاقتصادية والخدمية، وقد مارسنا هذا الضرب في السودان منذ زمن الاستعمار إلى نهاية حكومة عبود. أما الاشتراكية فهي أن تكون الدولة مالكة لكل المناشط الاقتصادية والخدمية، وقد ذهبت حكومة مايو في سنواتها الأولى شوطاً بعيداً في هذا الاتجاه، أما الهجين فهو الذي يعطي القطاع العام بعض المهام والقطاع الخاص مهاماً أقل. ولعل هذا هو الذي ظل سائداً في السودان ولفترة طويلة. بعد نهاية المعكسر الاشتراكي تراجع بريق الاشتراكية عالمياً، فرفعت كل الدول بما فيها دول العالم الثالث شعار خروج الدولة من النشاط الاقتصادي والخدمي، ومن ضمن تلك الدول الإنقاذ التي صادف مجيئها نهاية المعسكر الاشتراكي، ففي الدستور وكل الموجهات الإنقاذية نجد التركيز على خروج الدولة من النشاط الاقتصادي، ففي البرنامج الخماسي نجد أنه قد تقرر أن يكون ثمانون في المائة من النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص ولكن ماذا حدث؟

(3)

حقيقة لا بد من استصحابها، وهي أن الطريق الرأسمالي لا يعني غياب الحكومة؛ فالحكومة يجب أن تكون موجودة بقوانينها التي تنظم ذلك النشاط، فالقطاع الخاص في الدول الرأسمالية يخضع لاستراتيجية صارمة تحصي عليه أنفاسه، فيكون أبعد ما يكون عن الفوضى. نعود للإنقاذ؛ فالإنقاذ قامت بابتداع شركات حكومية (مية المية)، وشركات تكون فيها الحكومة شريكة بنسب متفاوتة، وهذه الشركات أنشئت بموجب قانون الشركات لعام 1925م، أي تعمل وكأنها شركات قطاع خاص ولا تخضع لقانون المراجع العام، وبالتالي ليست لوزارة المالية ولاية عليها، وهنا حدث الخلل الذي يتمثل في التضارب في السياسات، فمثلا كلما سعى البنك المركزي لتحجيم سعر الدولار تأتي الشركات (الرمادية)، وتنفس تلك السياسة. فإذن يا جماعة الخير المشكلة ليست في سيطرة القطاع العام أو سيطرة القطاع الخاص، إنما المشكلة في أن وزارة المالية وبالتالي الحكومة، ليست لها الولاية على المال العام، وهذا هو بيت القصيد وأس الداء، يشتري من يشتري ويبيع من يبيع ويجنب من يجنب ويبعزق من يبعزق ودقي يا مزيكا..