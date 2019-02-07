النجيلة لسة صاقعة.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> أم المبادرات

> مبادرة الجار التي تهدف إلى إعادة تأهيل الدار

> تمضي على قدم ثابتة وساق قوية

> العمل ماشي إلى نهاياتو

> في حاجات كتيرة تم انجازها وماظاهرة للعيان

> ولكنها إضافة كبيرة للبنية التحتية

> الصرف الصحي مثلاً

> اعيد تأهيله بمئات الملايين

> بحرفية تجتاز عيوبه المزمنة

> ثم حركة الموية الحلوة

> ثم تأهيل الحمامات

> وحاة الحلف

> في حمامات كان ملحوا ليك فيها تأكل

> ومن الأعمال غير المرئية ماتم بغرف اللاعبين والحكام

> وماتم بصالات الـ (في آي بي) والمكاتب والمقصورة

> واستجلاب أجهزة النظافة من العم سام شخصياً

> وإنهاء اشكالية رصف المجرى الدائري حول الملعب

> والكان بجيب لينا الكلام مع الكاف كتير جداً

> ولكن

> الملعب والمضمار هما العملان المرئيان للجمهور

> ماكنت داير الجمهور يشوف الإستاد من الداخل إلا بعد إنتهاء العمل

> ولكن للضرورة أحكام

> المضمار وصل معلومه من الخارج

> شيء جميل شديد

> وبدأت عمليات نظافة المضمار تمهيداً لتركيب الكسوة

> عمل كبير تم بالنجيل

> ولكن المظهر العام

> النجيلة لسه صاقعة

> مبرقعه شديد

> ومحتاجة جهد كبير وعمل متواصل حتى تشرفنا في يوم التأهل العربي بحول الله

> النجيل يحتاج مواصلة تسميد وري وقص ورملة

> لذا أقترح نقل التمارين إلى خارج الإستاد

> وأشد على أيادي المشرفين ميدانياً على تنفيذ المبادرة

> المهم

> قال لي الإفريقي التونسي أخد تمنية من مازيمبي

> قلت ليهو يازول!

> قال لي علي الطلاق

> قلت ليهو الله يلعن الإفريقي التونسي بقى لينا عارض بس

> قال لي بالشفناهوا ده ماتقطع العشم

> قلت ليهو ونعم بالله

> المهم

> من مباراة الأمس يتضح إننا دايرين شغل شوية

> دايرين ندخل مباراة التأهل العربي بدون أخطاء

> من ناحية المهارات ماعندنا شك

> بس ناحية الجدية والإصرار والثقة بالنفس دايرين شغل

> دايرين الأولاد يختوا التأهل هدفاً من دونه الموت

> ووصية خاصة لمحمد الرشيد

> الإحتفاظ بالكرة طويلاً دون لازمة

> واللف والدوران بها كثيراً

> يجعل منك مصدر خطورة على المريخ

> ومهمتك عكس ذلك تماماً

> تمسك الكرة طويلاً

> تعرض نفسك لأخطاء أكتر

> تلف وتدور بيها

> تزنق روحك وزملانك

> مشى الكورة يا حبيب

> وما أروع اللعب من لمسه في السليم

> التش

> ده شنو يازول؟

> أنت نصيح؟

> أي زول يجي جمبك يسقط بس!

> تعرف يا التش

> أمس المعلق ذاتو إتحاور

> قال البعمل فيهو التش ده سحر

> ولكنه السحر الحلال

> من الليلة يا التش

> وفقهياً كده

> السحر الأسود حرام

> لكن السحر الأحمر فهو حلاااااااال حسب إجماع جمهور فقهاء الكرة

> وهمسة في أذنك يا الساحر

> المراوغة للإستعراض لاتجدي ولاتفيد

> ولكن للضرورة تصبح ممتعة ومفيدة كما فعلت أنت أمس في شوط اللعب التاني

> ووصية للكابتن منجد النيل

> ماممكن يامنجد أي كورة تطلع منك تطلع غلط

> ركز ياخ شوية

> أنت ولد موهوب

> تمسك الكورة وتبرطع بيها خط طمنطاشر كلو

> وبدون أدنى تركيز تلعبها باستعجال غلط

> ولما نحتاج للزمن تأخر إرسال الكورة

> مالك يازول؟

> على العموم

> برغم التعادل إلا أن التجربة كانت مفيدة

> لأن الأهلي كان رائعاً

> وتحية للأهلي وجهازه الفني

> أيها الناس

> هدف المريخ الأول وهدف المريخ التاني وهدف الأهلي التعادلي

> دليل على أن كرتنا تمرض ولكن لاتموت

> أيها الناس

> إن تنصروا الله ينصركم

> أها

> نجي لي شمارات والي الخرتوم

> والينا

> ولا خليك

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال شفت الحاصل؟ أسكت بس

والى لقاء

سلك