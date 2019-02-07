الشعبي يطالب بـ(الغاء) حالة الطؤارئ في كسلا

اعلن المؤتمر الشعبي عن تشكيل لجنة قانونية وعدلية لمتابعة ملف قضية مقتل الشهيد المعلم "احمد الخير عوض الكريم"، كما طالب بالغاء حالة الطؤارئ في كسلا والتي اثبت الاوضاع عدم صحة تطبيقها.

وطالب الامين السياسي للحزب ادريس سليمان خلال مؤتمر صحفي، الخميس، بحل المفوضية القومية لحقوق الانسان واعادة تشكيلها بالتوافق السياسي وفقاً للاعراف الدولية.

وشدد سليمان علي اطلاق الحريات الصحفية ومنح القنوات والصحافة حرية تغطية الاحتجاجات الشعبية، بجانب رفع القيود والمنع عن الكتاب الصحفيين والذي قال انه عددهم يصل الي نحو5 من الكتاب .

ونوه بان فض الشراكة مع المؤتمر الوطني والخروج من الحكومة تحددها الهئية القيادية والاجهزة العليا للحزب ومجلس الشوري.