الآلاف يخرجون بـ"الخرطوم" لإسقاط نظام البشير

لازالت المظاهرات مستمرة، وتحولت إلى كر وفر بين المتظاهرين وقوات الشرطة والأمن وسط العاصمة الخرطوم.
ورصد "السودان٣٦٥" موكب ضخم ثان بموقف المواصلات الرئيس بالقرب من إستاد الخرطوم؛ رغم الانتشار الأمني الكثيف للقوات النظامية.
ويقدر عدد المتظاهرين الذين خرجوا اليوم (الخميس) في موكب (المعتقلات والتعذيب) الذي دعا له تجمع المهنيين السودانيين والقوى المعارضة بالآلاف.
وردد المتظاهرين هتافات (تسقط بس) و (الثورة خيار الشعب)، وانضم العشرات من المواطنين إلى التظاهرات.
فيما تواصلت الاعتقالات العشوائية وسط المتظاهرين، وقال شهود أن الأمن السوداني شن حملات واسعة طالت الكثير من المتواجدين بالخرطوم.
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