الحرس الثوري الإيراني: أمريكا مهزومة عسكريا و"مفلسة" سياسيا

اخبار الخليج 365 365/ أعلن العميد رمضان شريف، المتحدث الرسمي باسم حرس الثورة الإسلامية، أن أمريكا هُزمت على الصعيد العسكري وليس لديها ما تقوله في السياسة.

أكد العميد رمضان شريف في حفل تأبيني لذكرى الشهداء في أحد مساجد طهران: "إن ذلة أمريكا وهوانها حصلت بفضل دماء الشهداء".

وتابع العميد: "أمريكا بلغت حدا من الهوان بحيث يلجأ وزير الخارجية الأمريكية إلى إعلامية تافهة ويعتبر لقاءه مع "معصومة مسيح علي نجاد" فخرا له.

وأشار العميد شريف إلى أن أمريكا تكبدت الهزيمة على الصعيد العسكري، وفي السياسة ليس لديها ما تقوله.

وأضاف: "عدونا لجأ اليوم إلى الحرب الاقتصادية، حيث أن بعض الغفلة عن الأوامر التي أوعز بها سماحة قائد الثورة قبل 12 عاما لتعزيز الوضع الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين، أعطت الأعداء الفرصة ليتمكنوا من ممارسة الضغوط علينا".

وشدد شريف على أن يد أمريكا خالية، وقد تحولت إلى قوى كبرى خاوية، فبعد كل عمليات الخداع وحلب الأنظمة العربية وبعد 5 أعوام من الحرب الإرهابية على سوريا والعراق، نرى الآن الوضع المزري الذي وصلت إليه.