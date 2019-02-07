قست قلوبهم !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> تصعب الكتابة هذه الأيام..

> ليس من تلقاء كل صاحب قلم… وإنما الذين لم تقسُ قلوبهم منهم..

> والسبب ظاهرة اغتيال أرواح…وآمال… وأحلام، شبابية..

> وبصرف النظر عمن يقف وراء هذه الظاهرة فما يهمنا هو القتل بحد ذاته..

> فما من صاحب فطرة سليمة يمكنه التعايش معها..

> بمعنى أن يعيش حياته كما كانت قبلاً، أكلاً…وشرباً… ونوماً… وضحكاً… و(كتابةً)..

> فقط من قلوبهم كالحجارة – أو أشد قسوةً – بمقدورهم ذلك..

> ورب العزة ذكر قسوة القلب هذه في كتابه العزيز…. وصماً لبني إسرائيل..

> فقد شبه قلوبهم بالحجارة… ثم استثنى بعضاً من الحجارة هذه..

> فمنها ما يشقَّق فيخرج منها الماء…..ومنها ما يهبط من خشية الله..

> ولكن منا – هذه الأيام – من يستحق هذه الوصم أيضاً..

> وقبل أيام شاهدت مقابلة تلفزيونية – خارجية – مع اثنين من زملاء المهنة..

> أحدهما بالكاد تمالك نفسه – ودمعه – من شدة انفطار القلب..

> والثاني كان يتكلم عن القتلى وكأنهم محض أرقام باردة..

> أرقام تخضع للجدل الحسابي… والسياسي… والحزبي، مثل أرقام الميزانية..

> وكأن الموالاة تنزع عن القلب كل مضغ الإنسانية…فتقسو..

> والغريبة أنه يرتكز على موقف سياسي (ديني)… بينما الأول يُوصم بالعلمانية..

> مع أن الدين هو دين الرحمة… قبل أن يكون مطيةً للحكم..

> وربنا كتب على نفسه الرحمة… وبسببها أدخل امرأة النار لقسوتها على هرة..

> وأدخل رجلاً الجنة لعطفه على كلب..

> والذين يُقتلون الآن ليسوا قططاً ولا كلاباً، وحتى هذه محرمٌ قتلها دونما سبب..

> ولا يهمنا من يقتل، وإنما حديثنا عن المشاعر تجاه القتلى..

> لكن ذلك لا يعمينا عن الإشارة إلى بعض أهل الحكم من ذوي الشعور السليم..

> فمنهم – ومنهن – من تحدث عن القتل هذا حديث إدانة..

> وأبدوا من صادق العواطف ما يُحمد لهم… حتى وإن كانوا مطالبين بما هو أكثر..

> بينما آخرون – من إخوانهم – بدوا وكأن الأمر لا يعنيهم..

> فإن اضطروا إلى الكلام تكلموا مثلما كان يتكلم ستالين فوق جماجم ضحاياه..

> وللمرة المليون، كلمتنا هذه بعيدة عن (من قتل؟)..

> وإنما الذي يهمنا الآن رصد مواقف ذوي القلوب الرحيمة…وذوي القلوب القاسية..

> ثم تأثير هذه الرحمة على الأولين… وانعكاسها على حياتهم..

> فلا يمكن أن يعيش حياةً طبيعية من يعايش كل هذا القتل بين بني جلدته من الشباب..

> وبالنسبة لأصحاب القلم…لا يمكن أن يكتبوا (طبيعياً)..

> واللهم لا تجعلنا من الذين قست قلوبهم…فتصير كالحجارة أو أشد قسوة..

> ولا حول ولا قوة إلا بالله !!.