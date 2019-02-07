انسياب صادر الفواكه إلى أسواق الخليج

شهاب محمد - الخرطوم - خضر وفاكهة

الخليج 365 :

ينشط هذه الأيام صادر الفواكه إلى أسواق الخليج. وقال رئيس شعبة مصدري الخضر والفاكهة عوض الله علي محجوب لـ(السوداني) إن هناك نشاطا جيدا لصادرات الشمام والبطيخ والمانجو إلى أسواق الخليج عموما، إلا أنه دون طموحات المصدرين، وأرجع ذلك لارتفاع تكلفة الشحن النولون، وتابع أن سعر النولون تضاعف ثلاث مرات على مستوى الطيران، مبينا أن المصدرين تحولوا إلى الشحن عبر البرادات ولكنها أيضا ارتفع سعرها في الميناء، مشيرا إلى أن الشحن عبر الطيران يحافظ على أسعار السلعة في السوق الخارجي، مقارنة بالشحن عبر البرادات لأن الكميات تكون كبيرة تجعل الأسعار تنخفض.

وأكد رئيس شعبة ثلاجات الفاكهة أزهري الشيخ، انسياب صادر فواكه البطيخ والشمام والمانجو إلى عدد من دول الخليج، وقال لـ(السوداني) إن الفترة الحالية تشهد نشاط وحراك جيد لصادرات الشمام إلى دول الكويت والسعودية بكميات مقدرة، ولكن المصدرون يواجهون حاليا مشكلة ارتفاع تكلفة ترحيل الطن عبر الطيران من نحو 6 إلى 20 ألف جنيه للطن للسعودية، ما اضطر بعض المصدرين للتصدير عبر البرادات، وأضاف: زيادة تكلفة الطيران تخرج صادر الفواكه من المنافسة في الأسواق الخارجية، مبينا أن سوق الخضر والفاكهة حاليا مستقر من ناحية الوفرة والأسعار وانخفاض أسعار المانجو، إلا أن أسعار البرتقال المحلي ما تزال مرتفعة، مشددا على أن دخول الفواكه المصرية ينعكس إيجاباً على خفض الأسعار خاصة البرتقال خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن المنتجات المصرية من البرتقال والفراولة واليوسفي لم تدخل بطريقة رسمية حتى الآن، وبعض الكميات القليلة المعروضة تأتي عبر الركاب.