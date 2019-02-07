- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الخميس 7 فبراير 2019 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 53.96 جنيه.أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني.
07/02/2019
العملةشراءبيعمتوسطالعملةشراءبيعمتوسط
الدولار
47.5000
47.7375
47.6188
الين الياباني
0.4322
0.4344
0.4333
الجنيه الاسترليني
61.4330
61.7402
61.5866
الفرنك السويسري
47.3702
47.6071
47.4886
الدولار الكندي
35.8667
36.0460
35.9564
كرونة السويدية
5.1596
5.1854
5.1725
الكرونة النرويجية
5.5572
5.5850
5.5711
الكرون الدنماركي
7.2299
7.2660
7.2480
الدينار الكويتي
155.4319
156.2091
155.8205
الريال السعودي
12.6667
12.7300
12.6984
الدرهم الاماراتي
12.9340
12.9987
12.9663
الريال القطري
13.0448
13.1100
13.0774
الدينار البحريني
125.9613
126.5911
126.2762
ريال عماني
123.3766
123.9935
123.6850
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
64.5806
64.9230
64.7518
الدولار الحسابي (مصر)
3.4306
3.4725
3.4515
اليورو
53.9667
54.2365
54.1016
XAR
1990.7606
2001.2055
1995.9830
كانت هذه تفاصيل خبر بنك السودان يعلن أسعار “صناع السوق” ليوم الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.