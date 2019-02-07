اتحاد الكرة يرفض طلب الهلال قبل ملاقاة زيسكو الزامبي

الخرطوم: باج نيوز

قال مصدر مطلّع لـ”باج نيوز” إن اتحاد الكرة رفض تأجيل مباراة الهلال الخرطوم أمام حي العرب بورتسودان في بطولة الدوري الممتاز.

وكان نادي الهلال قد خاطب اتحاد الكرة بشأن تأجيل مباراته في الممتاز بسبب اعتزامه معسكر قصير بزامبيا بعد مباراة ناكانا الزامبي استعدادًا لزيسكو في بطولة الكنفدرالية.

وعلم”باج نيوز” أن رئيس الاتحاد العام لكرة القدم كمال شداد أخطر اللجنة المنظمة بعدم تأجيل أية مباراة للهلال، وطالب بالتقييد بالبرمجة الموضوعة مسبقًا.

يذكر أنّ الهلال سيواجه ناكانا الزامبي في الثالث عشر من الشهر الجاري.

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