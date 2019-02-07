صحيفة تكشف سر طرد "رامون" في الكلاسيكو

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن سر طرد الحكم ماتيو لاهوز لمدرب حراس مرمي برشلونة خلال سير أحداث لقاء الكلاسيكو في ملعب الكامب نو.

وشهدت مباراة الكلاسيكو بين الغريمين برشلونة وريال مدريد واقعة مثيرة بطرد حارس مرمي فريق برشلونة بقرار من الحكم ماتيو لاهوز بناء على إشارة من الحكم الرابع خارج الخطوط.

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن ماتيو لاهوز قام بطرد مدرب حراس البارسا خوسيه رامون دي لافوينته حيث توجه الحكم إلى دكة بدلاء برشلونة وطلب من المدرب مغادرة الملعب مباشرةً.

واشارت الصحيفة، إلى أن طرد مدرب حراس مرمي برشلونة جاء بسبب اعتراضه المستمر على قرارات التحكيم مما آثار انتباه الحكم الرابع، ليبلغ بعدها حكم الساحة لاهوز ليقرر طرده بشكل مباشر.