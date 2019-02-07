التحالف العربي يوافق على رحلتين بين القاهرة ومطاري عدن وسيئون

اخبار الخليج 365 365/ نظمت الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الخميس، رحلتي طيران بين مطار القاهرة ومطاري عدن وسيئون في حضرموت، بعد موافقة قوات التحالف العربي، لنقل اليمنيين الراغبين في العودة إلى اليمن.

وقال مصادر مطلعة في مطار القاهرة بأنه: "في إطار اختيار الخطوط اليمنية مطار القاهرة نقطة ترانزيت من مختلف دول العالم للتوجه عبر طائراتها إلى الأراضي اليمنية، استقبل 25 راكباً ترانزيت قادمين من مختلف دول العالم، ونظمت رحلتي طيران من مطار القاهرة إلى مطاري عدن وسيئون بحضرموت".

وأضافت المصادر أن الرحلات "حصلت على الموافقات اللازمة من قوات التحالف العربي، لعبور الأجواء اليمنية".