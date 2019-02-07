اليوم.. دعوات جديدة للاحتجاج في السودان

دعا تجمع المهنيين السودانيين، و3 تنظيمات سياسية معارضة، للخروج، اليوم، فى موكب أطلق عليه اسم «موكب السودان» فى كل المدن والقرى السودانية، وأوضح التجمع، فى بيان، أن مسارات المواكب ستنطلق فى أحياء الخرطوم، وأم درمان، والخرطوم بحرى، وغيرها من المدن، بعد تجدد الاحتجاجات الليلية فى الخرطوم، التى طالبت برحيل الرئيس عمر البشير، وتصدت لها قوات الشرطة والأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع، واعتقال عدد من المحتجين.

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية، أمل البيلى، إن الاحتجاجات الشعبية التى شهدتها البلاد ليست «ثورة جياع»، مشيرة إلى أن المحتجين «شباب، وأغلبهم ميسور ومتوسط الحال»، وأكدت استعداد الوزارة لتنفيذ عدد من المشروعات لتخفيف حدة الفقر بولاية الخرطوم، مشيرة إلى أن حوالى 2 مليون أسرة مستهدفة بالمشروعات، وأعلنت صرف منح كدعم مباشر للأسر الفقيرة، وإطلاق 10 آلاف مشروع جديد استجابة لحاجات المواطنين، وفق صحيفة «آخر لحظة» السودانية.

وأعلن حزب الأمة القومى اعتقال الأمين العام للحزب، سارة نقد الله، وعدد من أعضاء المكتب القيادى بالحزب، بينما أعلن جهاز الأمن والمخابرات إطلاق سراح 7 من أبرز المحامين، أمس الأول، بعد احتجازهم عدة ساعات. وأعلن 13 ائتلافا طلابيا تدشين تحالف جديد باسم «تجمع القوى السياسية الطلابية» يعمل على دعم تجمع المهنيين فى الحركة الاحتجاجية.