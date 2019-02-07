نائب الرئيس السوداني يتوجه إلى رواندا

توجه نائب الرئيس السوداني، عثمان محمد يوسف كبر صباح اليوم "الخميس" الى جمهورية رواندا ، حاملاً رسالة خطية من الرئيس عمر حسن احمد البشير الى الرئيس الرواندي بول كاغامي تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

ويرافق نائب الرئيس وزير الاعلام بشارة جمعة ارور، والسفير جمال الشيخ نائب الامين العام لرئاسة الجمهورية.

وكان في وداعه بمطار الخرطوم وزير رئاسة مجلس الوزراء احمد سعد عمر، ووزير الدولة بالاعلام مأمون حسن إبراهيم وعدد من المسؤولين بالدولة .

