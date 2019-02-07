معلمون بخشم القربة يعلنون وقف الدراسة لأجل غير مسمى ويدفعون بجملة شروط

الجريدة / أعلن معلمون بالمرحلة الثانوية بريفي خشم القربة بولاية كسلا دخولهم في اضراب لأجل غير مُسمى، وذلك على خلفية اغتيال المعلم أحمد الخير، في وقت استعجلت وزارة التربية والتعليم التحقيق في قضية وفاة المعلم ونشر النتائج.

وقال المعلمون في بيان أمس، إن قرار إلغاء الدراسة رهين بعدة مطالب منها تسليم كل من شارك في اعتقال وتعذيب واغتيال الشهيد الاستاذ احمد الخير، واعتراف حكومة الولاية والمحلية بالجريمة التي وصفها المعلمون في بيانهم بالبشعة في حق المجني عليه، واعتذار مدير الشرطة عن تصريحه في حق الشهيد، وتوفير حصانة اجرائية للمعلم بألا يتم اعتقاله إلا عبر إدارته المباشرة.

وأعلن أولئك المعلمين تعليق الدراسة لأجل غير مسمى، استناداً على ملابسات اعتقال الاستاذ احمد الخير احمد عوض الكريم المعلم بالمرحلة الثانوية بمحلية ريفي القربة، والتعذيب والاغتيال.

وكانت وزيرة التربية والتعليم مشاعر الامين الدولب، قد طالبت بتسريع الجهات العدلية لإجراء التحقيق ونشر نتائجه، ونوهت الى متابعتها سير القضية الى حين اكتمال الاجراءات.

وأشارت الوزيرة في تعميم صحفي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه امس، الى ان الوزارة ظلت طيلة الأيام الماضية على تواصل مع كافة الاجهزة المعنية ومن بينها لجنة تقصي الحقائق برئاسة وزير العدل ومع النائب العام، واكدت التزام الوزارة بالحقوق المشروعة للمعلمين ودعمها اللا محدود لقضاياهم وانحيازهم التام لهم، ولفتت الى إيمانها التام بحقوق المعلمين في التعبير عن حقوقهم العادلة والتعبير عن آرائهم بالطرق السلمية وفق القانون بعيداً عن ما وصفتها بأعمال التخريب، وأعلنت تضامنها مع المعلمين وأسرة الراحل المعلم أحمد الخير.

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