ماذا قال رئيس الأمل عطبرة عن هيثم مصطفى؟

الخرطوم: باج نيوز

امتدح رئيس الأمل عطبرة جمال حسن سعيد الأداء الجيّد لفريقه في بطولة الدوري الممتاز بقيادة المدرب هيثم مصطفى.

وقال جمال حسن سعيد في تصريح لـ”باج نيوز” إن هيثم مصطفى أحدث طفرة هائلة في أداء الأمل عطبرة، ما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية.

وأكّد رئيس الأمل أن هيثم مصطفى أثبت أنه يملك قدرات تدريبية عالية بدليل أنه تمكّن من تجاوز عدد من الفرق المنافسة في الدوري الممتاز.

وأضاف” أعتقد أن فرصة التأهل إلى دوري النخبة قائمة، صحيح أن هناك عديد من المباريات الصعبة التي تنتظر الفريق ولكن الأمل قادر على تحقيق نتائج جيّدة بقيادة هيثم مصطفى”.

يشار إلى أن الأمل عطبرة سيواجه حي الوادي نيالا في المرحلة المقبلة.

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