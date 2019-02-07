حزب البعث: السلطات في شمال كردفان أسرة عضو الحزب عثمان الضي المحكوم بالسجن من زيارته

الخرطوم – التحرير:

قال حزب البعث العربي الاشتراكي إنه تحصل على تقارير من مدينة الابيض تؤكد منع السلطات بولاية شمال كردفان أسرة عضو الحزب د.عثمان الضي سلامة المحكوم بالسجن من زيارته، ولفت الحزب إلى اعتقاده أن يكون الضي تعرض للتعذيب سبباً لمنع زيارته.

وقال: “إن رفاق الضي في الحزب وأسرته قلقون من إمكانية تدهور وضعه الصحي”، وأوضح الحزب أن أسرة الضي تحمل أجهزة أمن النظام سلامة أبنها وصحته.

ويواجه د. عثمان الضي سلامة، عضو حزب البعث، تنفيذ حكم محكمة الطوارئ الصورية، التي قضت عليه بالحبس لمدة 6 أشهر، وتم ترحيله إلى سجن الأبيض بعد اعتقاله في أم روابة.

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