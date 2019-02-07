البشير يرأس وفد بلاده فى القمة الأفريقية بأديس أبابا

يرأس الرئيس السوداني، عمر البشير، وفد بلاده فى قمة الاتحاد الأفريقى المقرر انعقادها فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومى 10 و11 فبراير الجاري، تحت شعار "عام اللاجئين والنازحين داخلياً.. نحو حلول دائمة للنزوح القسرى فى أفريقيا". وقال وزير الخارجية السوداني، الدكتور الدرديرى محمد أحمد، فى تصريح صحفي، إن الرئيس البشير سيقود وفد السودان للمشاركة فى قمة القادة الأفارقة التى تسبقها اجتماعات المجلس الوزارى لوزراء الخارجية. ونوه وزير الخارجية بأنه من المتوقع أن يلتقى رئيس الجمهورية بعدد من القادة الأفارقة على هامش انعقاد القمة لمناقشة القضايا التى تهم القارة والأوضاع السياسية والأمنية. يذكر أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى سوف تتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقى من دولة رواندا الرئيس الحالي.

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