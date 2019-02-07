وفد أوروبي يطلع على الدور الإنساني للتحالف في اليمن

التقى السفير السعودي لدى اليمن، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، وفداً في المفوضية الأوربية بمقر «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» في مدينة الرياض.

وتطرق اللقاء إلى جهود المملكة ودول التحالف في دعم العمليات الإنسانية في اليمن، والدور الذي تقوم به قوات التحالف في تسهيل عمل المنظمات الإنسانية في اليمن، في ظل الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

كما تمت مناقشة الدعم السعودي المقدم لليمن اقتصادياً عبر ودائع البنك المركزي وعبر الضمانات المالية لتغطية المواد الغذائية الرئيسية، إضافة إلى منحة خادم الحرمين الشريفين من المشتقات النفطية بمبلغ 60 مليون دولار شهرياً لتشغيل محطات توليد الكهرباء في اليمن، التي كان لها الأثر الكبير في تحسين معيشة الإنسان اليمني.