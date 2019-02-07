عقب هزيمة الخرطوم بثلاثية إبراهومة: هلال التبلدي يمضي في الطريق الصحيح

يعتقد المدير الفني لهلال الأبيض إبراهيم حسين أن فريقه يمضي في الاتجاه الصحيح بعد النتيجة التي خرج بها أمام الخرطوم الوطني، مبينا أنها ستدعم مشواره في المنافسة حتى يتمكّن من التأهل لدوري النخبة.

وقال المدرب الشهير بـ”إبراهومة” إنه سعيد لعودة الروح القتالية للاعبيه، وإن الانتصار سيسهم في توفير بيئة مثالية وتدعم استقرار النادي.

وامتدح مدرب هلال الأبيض الجماهير التي أتت لمساندة اللاعبين، مبينًا أن الزاد الجماهير يبقى الأهم في المرحلة القادمة.

وأضاف: ”حسمنا مباراة الخرطوم الوطني، وأمامنا العديد من التحديات التي تنتظرنا في المنافسة، وعلينا القتال فيها”.

يذكر أن هلال الأبيض يحتل المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد”15″ نقطة.