شرطة الباحة تطيح بـ«عصابة سودانية» بتهمة السرقة والتخريب

تواصل – الباحة:

نجحت الأجهزة الأمنية بالباحة في تحديد هوية 5 لصوص محترفين، والقبض عليهم بعد سرقتهم فرعي شركة نقل الطرود البريدية بالباحة والمخواة.

وأتلف اللصوص بمهارة شبكة المراقبة التلفزيونية وأجهزة التسجيل والتصوير، وأقروا بعدة سرقات مماثلة في مناطق مختلفة.

وأوضح العقيد سعد صالح طراد، المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الباحة، أنه بتاريخ ١٨/ ٥/ ١٤٤٠هـ تمت مباشرة بلاغ عن تعرض فرعين لإحدى الشركات المختصة في نقل الطرود البريدية بمدينة الباحة وفي محافظة المخواة للسرقة، وقيام مرتكبي الجريمة بإتلاف شبكة المراقبة التلفزيونية وأجهزة التسجيل والتصوير.

وأسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال، عن تحديد هوية المتورطين في ارتكاب الجريمة، وعددهم 5 متهمين من الجنسية السودانية، وتم تحديد موقع إقامتهم بمحافظة الطائف والقبض عليهم.

وأقر المتهمون بارتكاب الجريمتين، وعدد آخر من جرائم الاعتداء على الأموال من بينها سرقة طرود بريدية، وأموال نقدية، ومقتنيات من فرعي شركتين لنقل الطرود بمحافظتي القنفذة وتربة، وجرى إيقافهم وتحويلهم للجهات المختصة لتنفيذ الإجراءات النظامية بحقهم.