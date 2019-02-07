بالصورة : إجراء عملية زراعة دقيقة “بالنخاع الشوكي” لمريض سعودي “بمدينة الأبيض” غربي السودان، تدهش مواقع التواصل وتثير جدلاً وإهتماماً واسعاً

أدهش نبأ إجراء عملية جراحية دقيقة في النخاع الشوكي، لمواطن سعودي، يوم الأربعاء بمستشفى الأبيض غرب السودان، دهشة مواقع التواصل الإجتماعي، بين مصدق ومكذب للتطور الذي أذهل الجميع، بهجرة مريض سعودي لإجراء عملية جراحية بهذه الدقة بمدينة خارج العاصمة السودانية الخرطوم، بحسب مانقل محرر “أخبار الخليج 365”.

وكان الرئيس السوداني “عمر ‏ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ”، قد شهد ﺇﺟﺮﺍﺀ العملية الجراحية الدقيقة لزراعة ﺑﺎﻟﻨﺨﺎﻉ ﺍﻟﺸﻮﻛﻲ لمرﻳﺾ سعودي، ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ “ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻮﻛﻮ”، ﺍﺧﺼﺎﺋﻲ ﺟﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﻤﺦ ﻭﺍﻷﻋﺼﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﻱ ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻲ ﺍﻻﺑﻴﺾ، والتي تزامنت مع زيارة الرئيس السوداني لمدينة الأبيض، بولاية شمال كردفان، غربي السودان.

وانتشر بعدها الخبر بمواقع التواصل الإجتماعي، وأثار دهشة وتشكيك البعض، إلى أن تم نشر مقطع فيديو للمريض والطبيب وهما يتحدثان عن العملية، “وقد قطع الفيديو قول كل خطيب”.

وتحدث المريض السعودي في مقطع الفيديو، الذي حصلت عليه “أخبار الخليج 365”، عن تعرفه على الجراح السوداني الذي أجرى له العملية عن طريق “اليوتيوب”، الذي شرح فيه الجراح السوداني، كيفية إجرائه لعمليات من هذا النوع، بزراعة محفز للنخاع الشوكي.

يٌعتبر التحفيز فوق الجافية العلاج الأكثر تطوراً اليوم في معالجة مرضى إصابات الحبل الشوكي.

وينطوي العلاج على إجراء جراحة لزرع شريط صغير من الأقطاب الكهربائية على طول الحبل الشوكي السفلي يرسل إشارات كهربائية مصممة لتقليد تلك التي يرسلها الدماغ لتحفيز الحركة.

وتشير “أخبار الخليج 365” إلى تجريب هذا الأمر على أميركي أصيب بالشلل عام 2006، إستطاع أن يقف مجددا على قدميه ويحرك ركبتيه وكاحليه بعد أن نجح الأطباء في تحفيز نخاعه الشوكي، بعد سنوات.

وقد تم الوصول لهذا العلاج المتطور بعد سنوات من الدراسات على الحيوانات، التي أثبتت أن تحفيز النخاع الشوكي يعيد الاتصالات بين الدماغ والأطراف المشلولة.

وظهر المريض السعودي وهو يحرّك أطرافه لأول مرة بعد إصابته مُنذ سنوات إثر حادث سير، مما يشئ بنجاح الجراحة، وكشف الجراح السوداني، عن قيامه بإجراء عدة عمليات مماثلة لمرضى سودانيين تكللت جميعها بحمد الله بالنجاح.

أبومهند العيسابي

الخرطوم (أخبار الخليج 365)