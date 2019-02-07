البشير يعترف بتقصير الحكومة في حل الازمة الاقتصادية

قال الرئيس السوداني، عمر البشير، " لانعفي انفسنا من التقصير في معالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تعيشها البلاد".

وكشف خلال لقائه قادة الاعلام القنوات الفضائية والصحف "الاربعاء" ، أن إحتياجات السودان من العملات الاجنبية تقدر بحوالي) (11 مليار دولار، وأن عائدات الصادرات (4) مليار دولار.

واشار البشير الى أن انفصال الجنوب السبب الرئيس في الأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان.

ويعاني الاقتصاد السوداني من تدهور مريع، وارتفاع معدلات التضخم، وفقد الجنيه السوداني 50% من قوته الشرائية.