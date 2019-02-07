مركز الملك سلمان يؤهل دفعة جديدة من أطفال اليمن

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة مأرب شمال شرقي اليمن، الأربعاء، الدورة الأولى من المرحلتين التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم ميليشيات الحوثي واستخدمتهم كدروع بشرية.

وبحسب القائمين على المشروع، فقد جرى في هذه المرحلة تطوير البرنامج بما يتوافق مع عملية التأهيل بزيادة مدة أيام التدريب والتأهيل للأطفال المجندين، من فترة شهر إلى 45 يوماً، لكي يعطى الطفل المجند فرصة أكبر في عملية التأهيل، إضافة إلى تطوير المادة التدريبية.

واستوعبت الدورة 27 طفلاً مجنداً، تمت عملية قبولهم بحسب معايير عالمية، يعمل عليها المشروع منذ انطلاقه في آب/أغسطس 2017، حيث سيخضعون لبرنامج نفسي اجتماعي طيلة أيام الدورة، بهدف إعادتهم إلى حياتهم الطبيعية، وتخليصهم من آثار تجنيدهم من قبل الحوثيين الذين يستغلون شريحة الأطفال ويستخدمونهم دروعاً بشرية.

يذكر أن مركز الملك سلمان قد عمل على إعادة تأهيل 321 طفلاً مجنداً ومتأثراً ضمن خطته التي تستهدف إعادة تأهيل 2000 طفل يمني، ممن كانوا ضحية للميليشيات، التي تحملها تقارير حقوقية محلية ودولية مسؤولية انتهاك الطفولة في اليمن.