احتجاز رئيس صندوق الثروة السيادى الليبى

قال مسئول فى مكتب النائب العام الليبى، إن رئيس صندوق الثروة السيادى الليبى على محمود حسن محمد احتجز، الأربعاء فى إطار التحقيق فى مزاعم بالفساد واستغلال منصبه.
وكانت الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة فى طرابلس قد عينت محمد لشغل المنصب، وذكر المسؤول أن محمد يخضع للاستجواب ورفض الإدلاء بمزيد من التصريحات. ولم يتسن الاتصال بمحمد للتعقيب.
ويحوز صندوق الثروة السيادى أصولا قيمتها نحو 66 مليار دولار، معظمها مجمد بموجب عقوبات فرضتها الأمم المتحدة فى 2011 عندما أطيح بمعمر القذافى فى انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسى .
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