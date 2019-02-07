طيران التحالف يدك أقوى معسكرات الحوثيين

شنت طائرات التحالف العربي اليوم غارات عنيفة استهدفت معسكراً تدريبيا للحوثيين في محافظة ذمار.

وقال مصدر محلي في المحافظة " إن سبع غارات متتالية استهدفت معسكراً تدريبيا للحوثيين في منطقة بني العارسي بمديرية وصاب السافل في المحافظة؛ وأسفرت عن مصرع وجرح عدد من مسلحي الحوثي.

وحسب المصدر " فإن الغارات استهدفت عشرات المسلحين الحوثيين أثناء تدريبهم في أحد الشعاب الجبلية تمهيدا لإرسالهم إلى جبهة الساحل الغربي.

وأحصت المصادر قرابة 13 اسماً من أبناء المنطقة قتلوا في الغارة بينهم مشرف المليشيا في المنطقة.

وبحسب السكان فإن المليشيا صعدت مؤخراً من تحركاتها في مديرية وصاب السافل تزامناً مع معارك في الساحل الغربي لليمن.

وأعلن التحالف العربي قبل يومين عن نتائج غارات سابقة في 21 يناير الماضي استهدفت معسكر للحوثيين في ضوران آنس وأسفرت عن مقتل 270 من مسلحي الجماعة.