الخارجية الإثيوبية تنفي تهديدات الوزير ورقنه غبيهو للسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفت وزارة الخارجية الإثيوبية تقارير إخبارية تداولتها وسائل تواصل اجتماعية، بأن وزير الخارجية ورقنه غبيهو هدد السودان بقطع العلاقات الدبلوماسية .

وقال نبيات جيتاشو المتحدث باسم وزارة الخارجية في مقابلة مع وكالة الأنباء الأثيوبية إن ما تم تداوله بأن وزير الخارجية ورقنه غبيهو “هدد السودان بقطع العلاقات الدبلوماسية وطالب الحكومة السودانية رسمياً بتشديد الرقابة والسيطرة على عمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود المشتركة بينهما” بأنه حديث لا أساس له من الصحة .

وأضاف المتحدث بأن صحيفة ريبورتر التي نقلت خطاب الوزير استخدمت كلامه خارج السياق مشيراً إلى انه تم إبلاغ الصحيفة عن الموضوع وقدمت اعتذارها .

وأوضح المتحدث بأن علاقات البلدين وثيقة وتاريخية لا يمكن قطعها بشكل بسيط.

واضاف قائلاً “ما يجمعنا أكبر مما يفرقنا”.

وذكر المتحدث أن السودان وإثيوبيا يعملان بالتنسيق التام لمحاربة الأسلحة المهربة غير القانونية عبر الحدود