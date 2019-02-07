السودان يرفع حظر استيراد البضائع من مصر

أكدت وزارة الصناعة والتجارة السودانية تطبيق رفع الحظر عن البضائع والسلع المصرية بصورة رسمية، مشيرة إلى أن كل المستوردين المسجلين تجاريا سيزاولون استيراد البضائع من مصر.

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وقال وكيل الوزارة عبد الرحمن عجب أحمد للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن السلع والمنتجات المخالفة للمواصفات والاشتراطات الصحية وقوانين البلاد ستوقف ولن يسمح بإدخالها للبلاد، مشيرا إلى أن أي شخص لديه سجل تجاري يحق له استيراد سلع ومنتجات من دولة مصر، مضيفا أن الاستيراد والتصدير سيكونان عبر الشركات وأسماء الأعمال المسجلة تجاريا فقط.

وفي سياق متصل كشف أحمد عن خطط لتنشيط تجارة الحدود وتفعيلها، مشيرا إلى أن الزيارات التي قام بها وزير الصناعة والتجارة للولايات الحدودية كانت بغرض الوقوف علي الأوضاع والمشاكل التي تعيق الحركة الحدودية والعمل علي معالجتها.

المصدر: smc