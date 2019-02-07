البشير يكشف عن تعديل قوانين ولَّدت غُبناً في أوساط الشباب، و طبيعة من يشاركون بالمظاهرات

أقر الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير، بتقصيرهم فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية في السودان، قائلاً أنهم لايعفون أنفسهم من التقصير في حدوث هذه الأزمة، بحسب مانقل محرر “أخبار الخليج 365”.

وقال “البشير” الذي كان يتحدث لجمع من رؤساء تحرير الصحف السودانية والكتاب، بالقصر الجمهوري، مساء الأربعاء، إن الذين خرجوا في المظاهرات الأخيرة، هم جيل تربي في رخاء النفط، وأصيبوا بصدمة الأزمة الاقتصادية.

وكشف “البشير” عن العجز في الميزان التجاري، الذي وصل إلى سبعة مليار دولار، موضحاً إن حاجة البلاد من النقد الأجنبي، بلغ أحد عشر مليار دولار في العام، في حين أن عائد الصادر أربعة مليارات دولار.

وأرجع أسباب أزمة الإقتصاد، إلى إنفصال الجنوب، الذي تسبب في خروج عائدات النفط من الاقتصاد السوداني.

وأقر البشير، بوجود دوافع تسببت في الخروج إلى الشارع، كاشفاً أن غالبية المشاركين في الإحتجاجات من الفتيات بحسب الإحصائيات.

وألمح الرئيس “البشير” إلى تعديل في قانون النظام العام، الذي خلق غبناً في أوساط الشباب، بحسب قوله، والتي غالباً ماتكون مادة الزي الفاضح، بحسب مراقبين، وهي المادة التي لاقت إنتقاداً داخلياً وخارجياً واسعاً.

وكان الرئيس السوداني، قد أصدر توجيهات، السبت الماضي، خلال ترؤسه إجتماعاً للمكتب القيادي للحزب الحاكم، بإجراء مُراجعات ومعالجات على قانون النظام العام والخدمة الوطنية، لتسهل على الشباب كسب الوقت والالتحاق بالأعمال المطلوبة دون تعقيدات.

وفي ختام اللقاء أعلن الرئيس السوداني، عن قرار يقضي بإطلاق جميع المعتقلين الصحفيين، خلال الاحتجاجات الأخيرة.

ويشهد السودان منذ عدة أسابيع، إحتجاجات بدأت بمطالبات معيشية، وتحولت إلى سياسية مناهضة للنظام الحاكم مطالبة بإسقاطه، مما حدا النظام للمبادرة بحوار مكثف هذه الأيام مع الشباب والإستماع إلى مطالبهم، وأفسح لهم الجهر بآرائهم في أجهزة الإعلام الحكومية، منها التلفزيون القومي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)