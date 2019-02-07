تعرف على علاقة الزهايمر بمشاكل الأسنان

هل فقدت أسنانك؟، وما علاقة هذا بالزهايمر؟. وفقًا لدراسة يابانية فإنَّ هذه الحالة العامة قد تكون مرتبطة على الأرجح بخطر الإصابة بالخرف.

وبحسب الدراسة التي أجرتها جامعة "كيوشو" في اليابان، فعلى الأرجح أنّ يؤدي فقدان الأسنان الى مخاطر عالية للإصابة بالخرف سواء مرض الزهايمر أو الخرف الوعائي، وللحصول على هذه النتائج قام الباحثون بملاحظة 1500 مريض ياباني بين الأعوام 2007 إلى 2012. وبالنتيجة توصل الباحثون الى أنّه إذا كان لدى الشخص ما مجموعه من سن واحد إلى تسعة أسنان، يزيد خطر إصابته بالخرف بنسبة 81 في المئة مقارنة بالأشخاص الآخرين ممّن لديهم 20 سنًّا أو أكثر. وأما بالنسبة للمرضى ممّن لديهم بين 10 إلى 19 سنًّا، يزيد خطر إصابتهم بالخرف بنسبة 62 في المئة.

وبالتالي فإنّ السؤال هو، كيف من الممكن أن تؤثر أيّ مشكلة في الأسنان على الصحة العقلية؟.

بالنسبة إلى الباحثين والذين يعتقدون أنّ هناك عوامل عدة محتملة لذلك. فقد تكون عملية مضغ الطعام هي الأصل في تحفيز تدفق الدم إلى الدماغ. فمن وجهة نظر عملية يربط الباحثون أيضًا بين صحة الأسنان الضعيفة أو السيّئة، مع نظام غذائي أقل سهولة وصحة. وإضافة إلى ذلك، وفقًا للباحثين مرة أخرى، فإنّ سوء صحة الفم قد تزيد مخاطر الإصابة بتجويف الأسنان والالتهابات المزمنة أو أمراض اللثة، وتؤدي في نهاية المطاف إلى أمراض القلب أو حتى مرض الزهايمر.