التعادل الإيجابي مصير "كلاسيكو الأرض" بين برشلونة وريال مدريد

اخبار الخليج 365 365/ حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، موقعة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وضيفه ريال مدريد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "كامب نو" معقل البرسا، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.
كان الفريق الملكي هو الباديء بالتسجيل عبر لوكاس فاسكيز في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، وعادل مالكوم دي أوليفيرا النتيجة لصالح الفريق الكتالوني في الدقيقة 57 من عمر الشوط الأول.
وشهدت المباراة مشاركة ليونيل ميسي مع مطلع الشوط الثاني للمباراة وقدم أداء جيد بالرغم من الإصابة العضلية التي عاني منها قبل المباراة.
وبهذا المباراة يحتاج ريال مدريد إلى التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل للنهائي في المباراة التي ستجمع الفريقين في السابه والعشرين من الشهر الحالي على ملعب "سانتياجو برنابيو"، فيما يحتاج البلوجرانا للفوز أو التعادل بأكثر من هدف للتأهل.
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