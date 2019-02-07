صحفيون سودانيون يحاصرون الرئيس البشير بأسئلة ساخنة

واجه صحفيون، الرئيس السوداني، عمر البشير، بأسئلة ومداخلات ساخنة، حول التجاوزات والانتهاكات الجسيمة للأجهزة الأمنية في التصدي للاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وقال مشاركون في لقاء البشير، بقادة الأجهزة الإعلامية "الصحافة والقنوات الفضائية"، مساء اليوم "الأربعاء" في بيت الضيافة بالخرطوم، أن بعض رؤساء تحرير الصحف وكتاب، انتقدوا تعامل السلطات بالعنف المفرط مع المحتجين الذي خلف قتلى وجرحى.
وأضافت المصادر أن بعض الصحفيين عبروا عن استيائهم من مقتل المعلم احمد خير عوض بخشم القربة، القضية التي أثارت الرأي العام السوداني، وتورط جهاز الأمن في حادثة اغتياله.
وشكا أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة "الجريدة"من ايقاف جهاز الامن صدورها لقرابة الشهر، وطالب بإطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين.
وتحتجز السلطات الأمنية (16) صحافيا لقرابة الشهر، وترفض السماح لمحاميهم وذويهم بزيارتهم.
ويفرض جهاز الأمن والمخابرات السوداني، رقابة مشددة على الصحف قبل الطباعة، ويقوم بنزع الأخبار والمواد التي تتعلق بالاحتجاجات ومصادرتها.
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