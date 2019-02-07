الصين تخترف شركة برمجيات نرويجية

اخبار الخليج 365 365/ ذكرت وكالة رويتر، عن باحثين أمنيين أنّ قراصنة يعملون لصالح المخابرات الصينية اخترقوا شبكة شركة البرمجيات النرويجية "فيسما" لسرقة أسرار عملائها فيما وصفه مسؤول تنفيذي بالشركة بأنه هجوم كارثي محتمل.

وجاء الهجوم في إطار ما قالت الدول الغربية في ديسمبر إنها حملة قرصنة عالمية من جانب وزارة أمن الدولة الصينية لسرقة الملكية الفكرية وأسرار الشركات، وفقا لما ذكره المحققون في شركة سايبرد فيوتشر للأمن الإلكتروني.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على طلب رويترز للتعليق، إلاّ أنّ بكين نفت مرارا أي تورط في التجسس الإلكتروني.

وحذّرت شركات الأمن السيبراني والحكومات الغربية من حملات القرصنة عدة مرات منذ عام 2017، لكنها لم تكشف عن هوية الشركات المتضررة.

وكانت وكالة رويترز قد أفادت في ديسمبر، أن شركة هيوليت باكارد إنتربرايز وشركة آي بي إم كانتا من ضحايا الحملة، ويحذر المسؤولون الغربيون في القطاع الخاص من وجود المزيد.

وتقدم فيسما، التي حققت إيرادات عالمية بقيمة 1.3 مليار دولار في العام الماضي، منتجات برمجية تجارية لأكثر من 900،000 شركة عبر الدول الإسكندنافية وأجزاء من أوروبا.