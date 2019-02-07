(السوداني) تورد التفاصيل أب ستة والمعلم يهددان بتحويل القمة إلى لجنة الانضباط

الخرطوم: السوداني

تدرس لجنة أوضاع اللاعبين باتحاد الكرة تحويل ناديي الهلال والمريخ إلى لجنة الانضباط وذلك بناءً على الشكوى التي دفع بها اللاعبان يوسف أب ستة وعمر بخيت خلال وقت سابق.

وحسب المصادر الموثوق بها، فإن لاعب هلال الأبيض الحالي، سبق وأن دفع بشكوى إلى لجنة أوضاع اللاعبين طالب من خلالها بتسوية مستحقاته مع ناديه السابق الهلال.

وعلمت (السوداني) بأن أب ستة يطالب الهلال بمبلغ مالي يتجاوز الـ150 ألف جنيه.

وعلى الرغم من المهلة التي مُنحت خلال وقت سابق للأزرق لتسديد مستحقات لاعبه السابق، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث على أرض الواقع.

يشار إلى أن لاعب وسط المريخ السابق، عمر بخيت، سبق أن قدم شكوي إلى الاتحاد السوداني لكرة القدم بشأن حقوقه المالية لدى المريخ.

وتم تحويل شكوى المعلم إلى لجنة أوضاع اللاعبين والتي أخطرت نادي المريخ بحيثيات الشكوى. وكان من المفترض أن يتم الإيفاء بالتسوية وإغلاق ملف اللاعب، إلا أن الأحمر لم يَفِ بالالتزام، وهو الأمر الذي قد يُعجِّل بتحويل المريخ إلى الانضباط برفقة الند التقليدي.

الهلال يغادر لزامبيا الأحد المقبل

حدد نادي الهلال، يوم 10 فبراير الجاري، موعدا لسفره إلى زامبيا، لمواجهة فريق أنكانا بالجولة الثانية لفرق المجموعة الثالثة ببطولة كأس الكونفيدرالية.

ويغادر الهلال إلى زامبيا قبل 3 أيام من موعد مباراته أمام أنكانا، والتي من المقرر إقامتها يوم 13 فبراير، ويسعى الهلال بشكل حثيث هذه الأيام، للتأكد من مكان المباراة، حيث أن معقل فريق أنكانا هو مدينة كيتوي، لكن الاتحاد الإفريقي رفض اعتماد ملعبه، ما لم يجر فيه بعض الإصلاحات المطلوبة.

في وقت أشارت فيه العديد من وسائل الإعلام الزامبية، إلى أن المباراة ستُلعب بمدينة أندولا، وهي معقل فريق زيسكو الزامبي الذي ينافس الهلال وأنكانا، بالمجموعة الثالثة لمسابقة الكونفيدرالية.