البشير: من خروجوا للشارع جيل تربى في رخاء النفط وصدمته الأزمة الاقتصادية

الخرطوم: باج نيوز

قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن من خروجوا للشارع خلال الاحتجاجات الأخيرة، هم جيل تربي في رخاء النفط ، وصدمتهم الأزمة الاقتصادية.

وأكد أنهم لا يعفون أنفسهم من بعض التقصير فيما يتعلق بالأزمة الراهنة.

وكشف البشير خلال مخاطبته مساء اليوم (الأربعاء) رؤساء تحرير الصحف وبعض الكتاب، إن احتياج البلاد من العملات الصعبة في العام بلغ أحد عشر مليار دولار ، في حين بلغت عائدات الصادر أربعة مليارات دولار .

وأوضح أن إنفصال جنوب السودان يمثل أساساً للصدمة الاقتصادية التي يمر بها السودان .

وأقر الرئيس السوداني، بوجود دوافع كثيرة دفعت الشباب للنزول للشارع ، لافتاً إلى أن الغلبة في المشاركة هي للفتيات.

وأوضح في اللقاء الذي عقد في القصر الجمهوري، أن الإجراءات الحكومية التراكمية خلقت غبناً وسط الشباب السوداني.

ونوه إلى أن التطبيق الخاطئ لقانون النظام العام خلق هو الآخر غبناً وسط الشباب .

وأصدر البشير قراراً بإطلاق كافة المعتقلين الصحفيين

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع باج نيوز