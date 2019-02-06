البرازيل: حكم جديد بالسجن للرئيس السابق

الأربعاء 06/فبراير/2019 - 10:58 م اخبار الخليج 365 اخبار الخليج 365 365/ أصدر القضاء البرازيلي، الأربعاء، حكماً جديداً بالسجن ضد الرئيس السابق لولا دا سيلفا لمدة 12 عاماً و11 شهراً في جرائم فساد وغسيل أموال، بحسب مصادر قضائية. ويقضي لولا، الذي رأس البلاد (2003-2010)، حكماً بالسجن منذ أبريل الماضي، في جرائم فساد أخرى بعد ثبوت حصوله على شقة في أحد شواطئ ساو باولو نظير تسهيل رشاوى. تعليقات Facebook تعليقات اخبار الخليج 365 365

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