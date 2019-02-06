ترامب يستقبل الرئيس الكولومبي لاستعادة الديموقراطية في فنزويلا

وبرزت هذه الفرضية بعدما شوهد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون حاملاً دفتر ملاحظات دونت عليه عبارة "5آلاف جندي في كولومبيا".
وتستمر الازمة السياسية والاقتصادية في فنزويلا. ويكرر ترامب أن "كل الخيارات" مطروحة بالنسبة الى هذا البلد حيث يتنازع الرئيس نيكولاس مادورو السلطة مع رئيس البرلمان المعارض خوان جوايدو الذي اعترفت به دول عدة "رئيساً انتقالياً".
وينتشر نحو 200جندي أمريكي حالياً في كولومبيا التي تربطها بالولايات المتحدة علاقات أمنية وثيقة.
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