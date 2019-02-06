أمريكا تقرر سحب قوات الحرس الوطني على الحدود مع المكسيك

وذكر راديو (صوت أمريكا) في نشرته باللغة الإنجليزية الليلة ، أن لوجيان رفضت ما يردده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وجود أزمة على الحدود الأمريكية مع المكسيك، واصفة إياها بأنها "مجرد تمثيلية مصطنعة".
وتابعت لوجيان - في بيان - أن " نيو مكسيكو قررت - مع ذلك - الإبقاء على عدد محدود مع قوات الحرس الوطني على الحدود مع المكسيك بغرض توفير الاحتياجات الإنسانية للتجمعات البشرية والمهاجرين الوافدين المعرضين للأخطار".
وكانت ولاية نيو مكسيكو قد قامت بنشر 118 من أفراد الحرس الوطني على الحدود مع المكسيك في العام الماضي تنفيذا لأوامر مباشرة من ترامب.
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