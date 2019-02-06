ندى القلعة: "ماعندي علاقة بالسياسة وخلوني في غناي"

قطعت الفنانة ندى القلعة بأنها لا تنتمي لأي حزب سياسي ينشط في السودان، وشدد على انتمائها فقط للشعب السوداني، ولديها طرقها وأدواتها الخاصة التي تعبر بها عن وطنيتها، وأردفت: “ماعندي علاقة بالسياسة وخلوني في غناي”.

وأبانت القلعة أن همها الأول والأخير يتمحور حول استقرار السودان، ولا يهما شئ غير ذلك، مضيفة: “أنا سودانية وبحب السودان”.

ومضت قائلة: “طالما الناس بتبحث عن حرية الرأي مفروض أي زول يخلوهو يعبر بطريقتو وأدواتو”، مشيرة إلى أنها لم تتعود استعطاف جمهورها وتصيد أوجاع الوطن، وطالبت الناس بأن تكون واعية ولا تظلمها.

وأفصحت “ندى” أنها قدمت عدداً كبيراً من الأغاني الوطنية تعبر بها عن عشقها وحبها للسودان، منها (حبيت الشعب السوداني) و(وطن الحبايب) و(في السودان اعتزاري) و(هوي ياولد ما تأكل الحرام) و(الكنداكة) و(أرض النوبة) و(فاقداك يابا) و(دارفور) و(قوم أرجع وطنك) و(كسلا).

وغيرها من الأغنيات التي دعت إلى رتق النسيج الاجتماعي والإعزاز بالهوية السودانية والرد على كل من يسئ لهذا البلد.

تجدر الإشارة إلى أن الزيارة الأخيرة لندى القلعة إلى تشاد وجدت عديد من ردود الأفعال المؤيدة والمعارضة بسبب أحداث السودان التي سيطرت على المشهد العام.