شاهد.. الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة في كأس الملك

اخبار الخليج 365 365/ مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر كورة ستار كورة أون لاين يلا شوت الاسطورة livehd7 كورة كول كورة لايف الشبكة، يلتقي برشلونة وريال مدريد اليوم في كلاسيكو مُثير في نصف نهائي كأس أسبانيا، وينتظر جماهير الكرة العالمية انطلاق المباراة بشكل كبير، ويبحث ريال مدريد عن تحقيق الفوز الأول في الكلاسيكو مع مدربه الجديد بينما يأبى برشلونة ذلك ويسعى لتحقيق الفوز الغالي على ملعبه ووسط جماهيره.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت غرينتش والحادية عشرة بتوقيت السعودية والثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتُنقل المباراة على قناة بي إن سبورت الأولى والثالثة بتعليق حفيظ دراجي وعلي محمد علي.

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