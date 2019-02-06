روحاني يدعو للمشاركة الملحمية في مسيرات "11 فبراير"

اخبار الخليج 365 365/ أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن العالم يدرك بأن المشاكل التي نواجهها في المنطقة والعالم ناجمة عن التدخل والتواجد غير المناسب لأمريكا في المنطقة. ودعا الرئيس روحاني اليوم خلال اجتماع للحكومة الإيرانية، الشعب الإيراني، إلى المشاركة الملحمية في مسيرات "11 فبراير"، قائلا، إن المشاركة الملحمية للشعب الإيراني في 11 فبراير يمكنها أن تكون رداً حازماً على جميع مؤامرات الأعداء في العام الماضي.

وأضاف روحاني أن الإدارة الأمريكية الجديدة تتحدث إلى الشعب الإيراني بنبرة خاطئة، قائلا، إن العالم يدرك بأن المشاكل التي نواجهها في المنطقة والعالم ناجمة عن التدخل والتواجد غير المناسب لأمريكا في المنطقة، وشعوب المنطقة تدرك أن إيران ساعدت دائماً في إرساء الاستقرار والسلام في المنطقة.

وتابع الرئيس الإيراني أن "الأمريكان والصهاينة دعموا من قتل واغتال أبناء الشعب الإيراني بداية الثورة وأدى إلى استشهاد 17 ألف إيراني، وبأن ايران ضحية للإرهاب ووقفت على الدوام في وجه الإرهاب بشكل حازم".

وأكد روحاني أن جزءاً كبيراً من الأمن الإقليمي ناجم عن دعم إيران الحاسم لشعوب المنطقة في محاربة الإرهاب.

ونوه روحاني إلى أنه لا يمكن لأحد توجيه اتهامات واهية ضد ايران، قائلاً، إن أمريكا كانت دائماً المسبب للمشاكل في المنطقة والعالم، لكن في المقابل كانت إيران الحل لجميع المشاكل، نحن سنبذل الجهود لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة وفي سوريا والعراق وأفغانستان وباكستان.

ولفت الرئيس الإيراني إلى أن أمريكا تتدخل اليوم في أمريكا اللاتينية، ومصير فنزويلا، قائلا، نشهد التدخل الأمريكي في جميع أنحاء العالم، فالمسار الذي اتبعوه لا يخدم أمريكا وشعبها ابداً.