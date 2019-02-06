رئيس الجمهورية يشارك في القمة الأفريقية بأديس أبابا الأسبوع المقبل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يشارك المشير عمر البشير رئيس الجمهورية في القمة رقم (32) لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، والتي تنعقد يومي (10-11) فبراير ولمدة يومين، تحت شعار (عام اللاجئين والنازحين داخلياً.. نحو حلول دائمة للنزوح القسري في إفريقيا).

وقال د. الدرديري محمد أحمد وزير الخارجية في تصريح بحسب (smc) إن الرئيس البشير سيقود وفد السودان للمشاركة في قمة القادة الأفارقة والتي تسبقها اجتماعات المجلس الوزاري لوزراء الخارجية الأفارقة.

وتوقع وزير الخارجية أن يلتقي رئيس الجمهورية بعدد من القادة الأفارقة على هامش انعقاد القمة لمناقشة القضايا التي تهم القارة والأوضاع السياسية والأمنية .

ومن المقرر أن يتسلم الرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسى خلال أعمال القمة رئاسة الاتحاد الإفريقي من الرئيس الرواندي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.