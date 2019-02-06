المريخ يسقط في الدوري الممتاز أمام الأهلي الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - عاجل

الخليج 365 :

حسم التعادل بهدفين لكلٍ نتيجة مباراة المريخ ونظيره الأهلي الخرطوم ضمن بطولة الدوري الممتاز لحساب المرحلة العاشرة من المنافسة.

وبكّر الأهلي بالهدف الأول عن طريق اللاعب كوفي أكوامي، قبل أن يدرك ضياء الدين محجوب التعادل مع بداية الشوط الثاني، وعزز الأحمر تقدمه عن طريق محمد عبد الرحمن، ليدرك الأهلي التعادل في نهاية اللقاء عن طريق يوسف الصيني.

ورفع الأحمر رصيده إلى”24″ نقطة، أما أهلي الخرطوم فوصل إلى النقطة الثامنة.