ممتاز يتعهد باستمرار الدعم لطلاب السودان

أعلن وزير ديوان الحكم الاتحادي، حامد ممتاز، دعم مشروعات وبرامج الطلاب في كافة الولايات وتعهد بتقديم الدعم باستمرار لهم لتحقيق النهضة والتنمية، ودعا لتسخير العلم والاستفادة منه في تقديم المعرفة بما ينهض بالأمة.

وأكد ممتاز الأربعاء خلال مخاطبته الاحتفال بوداع القوافل الطلابية للولايات الذي نظمه الاتحاد العام للطلاب السودانيين، أكد أن المعلم يعد من ورثة الأنبياء وحيّا المعلمين على الدور الذي يلعبوه في التنوير.

وأشار لرسالة المعلم السامية التي تسهم في تبديد الظلام وأعلن استمرار التمسك بالتعليم والتوسع فيه، مبيناً أن النهضة التي حققتها أوروبا كانت بسبب العلم، وشدد على التمسك بنشر العلم باعتباره الركيزة الأساسية للنهضة.

من جانبه أوضح رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين، عمار علاء الدين، أن هذا البرنامج يأتي في إطار جهود الاتحاد لإسناد الطلاب.

وأكد أن الهدف من هذا البرنامج توفير الحماية الاجتماعية للطلاب، وتعهد بالاستمرار في إقامة مثل هذه البرامج ودعا للمزيد من الاهتمام بقضايا الطلاب في كافة الولايات.

وأوضح أن هذه القوافل تحوي العديد من المعينات لطلاب التعليم العالي والثانوي بالولايات، مبيناً أن هذا العام شهد تطويراً في القوافل حيث سيكون المعلمون مساندين لها من أجل إعلاء قيم الوطن.

وأفاد أن مشروع التفوق الأكاديمي سيجد كل الاهتمام حيث يسهم في المشروع عدد من الطلاب المتفوقين، وأكد أن الطلاب سند للاستقرار وبناء وإعمار البلاد.

وطالب علاء الدين بضرورة المشاركة المجتمعية لتطوير التعليم بشقيه العام والعالي.

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