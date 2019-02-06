بث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أغنية جديدة بعنوان (ثورة) – حسب عنوان الفيديو – للفنان الكبير سيف الجامعة تذهب معانيها إلى دعم الاحتجاجات والحراك الثوري الذي انتظم المدن السودانية مؤخراً حيث يقول مطلعها: آه يا وطن مجروح .. في كفو قمرية مكسورة الجنحين.. مطعونة في النية ربت عليها الشوق خلاها دغرية .. طارت تسوي القوق وتغني حرية وختم الجامعة أغنيته على لسان (القمرية) بشعار الثورة (سلمية سلمية) هذا وقد قابل رواد المواقع الأغنية باحتفال كبير حيث كتب أحد المعلقين قائلا:(كم أنت رائع يا فنان. يا قامة. غنوتنا شعبية حبك ي اوطني 100في 100وغنيناك سلمية سلمية) وكتب آخر يقول :(كم أنت رائع يا سيف الجامعة تسلم الله يخليك الثورة حتى النصر). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : (قمرية) سيف الجامعة تساند المحتجين وتغني بشعار المظاهرات (سلمية سلمية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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