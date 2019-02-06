والي دارفور: 30 ألف قطعة سكنية للنازحين العائدين

أكد والي جنوب دارفور بالإنابة، طه عبدالله، وزير التخطيط العمراني، الشروع في تخطيط 30 ألف قطعة درجة ثالثة لتكون سكناً للنازحين بالولاية، وأن الولاية تشهد أمناً واستقراراً وسلاماً.

ولفت طه لدى لقائه مع المندوب القُطري لمنظمة “اليونسيف” عبدالله الفاضل، الاستقرار قد ساهم في عودة 102 قرية من نازحي المعسكرات عودة طوعية، بجانب اندياح مشروعات كبيرة في الطرق من نيالا إلى المحليات.

وأشار إلى أن مناطق العودة الطوعية أصبحت جاذبة للعائدين من معسكرات النازحين، لافتاً إلى عدم وجود التمرد بالولاية سوى جيوب في جبل مرة تابعة لعبد الواحد محمد نور.

وتابع “إنه بالضرورة عودة كل معسكرات النازحين إلى قراهم الأصلية وفق الخيارات التي حددتها حكومة الولاية منها العودة إلى مناطقهم الأصلية التي نزحوا منها، تخطيط مناطق جديدة وتخطيط المعسكرات الحالية للنازحين فيها”.

ولفت المندوب القُطري لليونسيف عبدالله الفاضل، إلى أنها من أكبر المنظمات التي تعمل في الإغاثة والتنمية ولديها شراكات مع التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والطفولة والشرطة والجمعيات الخيرية.

وأفاد الفاضل بأن دعمهم في العام الماضي بلغ 8 ملايين دولار .