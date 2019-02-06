ممتاز يتعهد بإستمرار الدعم لطلاب السودان

أعلن وزير ديوان الحكم الاتحادي حامد ممتاز، دعم مشروعات وبرامج الطلاب في كافة الولايات وتعهد بتقديم الدعم بإستمرار لهم لتحقيق النهضة والتنمية ودعا لتسخير العلم والاستفادة منه في تقديم المعرفة بماينهض بالأمة.

وأكد ممتاز الاربعاء خلال مخاطبته الاحتفال بوداع القوافل الطلابية للولايات التي نظمه الاتحاد العام للطلاب السودانين، أكد أن المعلم يعد من ورثة الانبياء وحيا المعلمين علي دورهم الذي يلعبونه في التنوير.

وأشار لرسالة المعلم السامية التي تسهم في تبديد الظلام واعلن إستمرار التمسك بالتعليم والتوسع فيه، مبيناً ان النهضة التي حققتها اوربا كانت بسبب العلم وشدد علي التمسك بنشر العلم باعتباره الركيزة الأساسية للنهضة.

من جانبه أوضح رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانين المهندس عمار علاء الدين أن هذا البرنامج يأتي في إطار جهود الاتحاد لاسناد الطلاب.

وأكد أن الهدف من هذا البرنامج توفير الحماية الإجتماعية للطلاب وتعهد بالاستمرار في إقامة مثل هذه البرامج ودعا للمزيد من الإهتمام بقضايا الطلاب في كافة الولايات.

وأوضح أن هذه القوافل تحوي العديد من المعينات لطلاب التعليم العالي والثانوي بالولايات، مبيناً أن هذا العام شهد تطوير في القوافل حيث سيكون المعلمون مساندون لها من اجل اعلاء قيم الوطن.

وأفاد ان مشروع التفوق الأكاديمي سيجد كل الاهتمام حيث يساهم في المشروع عددا من الطلاب المتفوقون وأكد أن الطلاب سند للاستقرار وبناء واعمار البلاد.

وطالب علاء الدين بضرورة المشاركة المجتمعيه لتطوير التعليم بشقبه العام والعالي.