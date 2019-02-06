وأوضحت الكارب خلال مخاطبتها ختام اجتماع التخطيط السنوي، الاربعاء، أن القطاع الصحي تبنى مفهوم الخطة الواحدة لتحقيق هدف (خطة واحدة، موزانة واحدة وتقرير واحد).
وأشارت إلى أنه من دون تخطيط سليم وتنفيذ سليم لا يمكن للصحة ولا للمؤشرات الصحية أن تتحسن في البلاد، ولا يمكن أن تسير في ركاب الدول المتقدمة دون تخطيط سليم.
وأفادت أن الاجتماع انعقد بمشاركة الشركاء الدوليين من مانحين ومنظمات أمم متحدة وشركاء محليين من وزارات وهيئات هدف إلى الخروج بخطة واحدة للقطاع الصحي بكامله للعام 2019م متفق عليها وتم إعدادها بمشاورات واسعة بين جميع القطاعات حتى لا تتشتت الجهود وتضيع الموارد.وقالت الكارب أن الخطة الواحدة التي وضعتها الوزارة يجب أن تبقيها في الوزارات الولايئة والقطاعات ذات الصلة بالعمل الصحي وجميع الشركاء وأصحاب المصلحة بما يمكن جميع الشركاء من محاسبة بعضهم البعض على الأداء والإنجاز.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تؤكد الالتزام يتنفيذ موازنة البرامج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.