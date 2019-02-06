البحرين: حبس 11 شخصا أدينوا بتأسيس خلية إرهابية

اخبار الخليج 365 365/ أصدر القضاء البحريني، الأربعاء، أحكامًا على 11 شخصا بعد إدانتهم بتأسيس خلية إرهابية لزعزعة استقرار البلاد. وصدرت الأحكام بمعاقبة سبعة من المتهمين بالسجن المؤبد واثنين آخرين بالسجن عشر سنوات، فيما عوقبت متهمة بالسجن لمدة خمس سنوات، وآخر بالسجن لمدة ثلاث سنوات. كما قضت بتغريم الشخص الثاني عشر بغرامة مئة دينار، وتراوحت الغرامات المالية بحق جميع المتهمين بين خمسمائة دينار ومئة دينار كما حُكم عليهم بإسقاط الجنسية عنهم.

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